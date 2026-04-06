الداخلية تعلن عن تفاصيل العمليات خلال الاشهر الثلاثة الماضية
أمن
2026-04-06 | 06:01
Alsumaria Tv
السومرية نيوز
– امني
اعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الاثنين، عن تفاصيل عملياتها الامنية خلال الاشهر الثلاثة الماضية، فيما اشارت الى القبض على 349 متهما بالجرائم الاقتصادية.
وقال مدير العلاقات والإعلام بالوزارة اللواء
مقداد ميري
، في مؤتمر صحفي حضرته
السومرية نيوز
، ان "الاحصاءات الرسمية اشارت الى انخفاض نسبة الجرائم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي"، مبينا ان "نسبة جرائم القتل انخفضت بنسبة 34 بالمئة، والاعتداء على المفارز الامنية بنسبة 36 بالمئة، فيما تراجعت حوادث اطلاق النار على الدور السكنية بنسبة 37 بالمئة، والمشاجرات المصحوبة باطلاق نار بنسبة 14 بالمئة".
واضاف ان "حوادث رمي الرمانات اليدوية انخفضت بنسبة 14 بالمئة، وحرق الدور بالاكراه بنسبة 57 بالمئة، واطلاق النار على العجلات بنسبة 40 بالمئة، اضافة الى انخفاض جرائم الخطف بنسبة 33 بالمئة، والعثور على جثث بنسبة 17 بالمئة، وجرائم السرقة بنسبة 45 بالمئة"، لافتا الى ان "اجمالي الانخفاض في معدلات الجريمة على مستوى البلاد بلغ 14 بالمئة".
وفي ملف الشائعات، ذكر ميري ان "الوزارة سجلت 534 شائعة خلال الفترة ذاتها، توزعت بواقع 50 بالمئة شائعات امنية، و30 بالمئة سياسية، و20 بالمئة متنوعة"، مؤكدا ان "
وزارة الداخلية
تسلمت الملف الامني بنسبة 68 بالمئة من مجمل مراكز المدن في
بغداد
وست محافظات".
وفيما يتعلق بالاجراءات الامنية، لفت الى ان "القوات الامنية القت القبض على 3932 متسولاً، و9858 مخالفاً لقانون الاقامة من الاجانب، جرى ترحيل عدد كبير منهم"، مشيرا الى ان "عدد المتهمين في الجرائم الاقتصادية بلغ 349 متهماً، و71 متهماً في جرائم غسل الاموال، و315 متهماً في جرائم الاتجار بالبشر، فضلاً عن القبض على 359 شخصاً لاطلاق العيارات النارية، و338 متسللاً".
واشار الى ان "القوات الامنية صادرت 54 الفاً و227 قطعة سلاح خلال الاشهر الثلاثة الماضية".
وفي ما يخص
مكافحة المخدرات
، اوضح انه "تم ضبط طن و147 كيلوغراماً من المواد المخدرة، والقاء القبض على 3742 متهماً، بينهم 1815 محكوماً، صدرت بحق 26 منهم احكام بالاعدام و119 حكماً بالسجن المؤبد".
وتابع ان "العمليات الامنية اسفرت عن تقديم شهيد وخمسة جرحى من القوات الامنية، وقتل ثلاثة من تجار
المخدرات
"، مبيناً ان "القوات اشتبكت 19 مرة مع تجار مخدرات محليين ودوليين وتمكنت من القاء القبض عليهم".
وبشأن نشاطات مديرية شرطة الطاقة فان "عدد العجلات المضبوطة بلغ 168 عجلة، فيما تم ضبط 21 وكراً مخالفاً، فيما القت القوات الامنية القبض على 193 متهماً".
واردف ان "عدد المحطات المخالفة التي تم رصدها بلغ محطة واحدة"، مبينا ان "كمية المضبوطات من المشتقات النفطية تجاوزت 4 ملايين و500 الف لتر تمت مصادرتها".
واكد ان "نسبة الحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية بلغت 98 بالمئة، ولا توجد في الوقت الحاضر اية خروقات على الانابيب النفطية".
