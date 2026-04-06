عقب سلسلة اعتداءات طالت إقليم كردستان.. وزارة البيشمركة تصدر بياناً "شديد اللهجة"

وذكرت الوزارة في بيانها أن "مجاميع إرهابية خارجة على القانون" نفذت ليلة الخامس من نيسان (أبريل) 2026 هجوماً وصفت بـ"الجبان"، استهدف مقر قيادة قوات البيشمركة باستخدام أربع طائرات مسيّر مفخخة.وأكدت الوزارة أن الهجوم أسفر عن وقوع خسائر بالأرواح وأضرار مادية جسيمة، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الممنهجة التي استهدفت مناطق متفرقة في الإقليم خلال الأيام الماضية.ووجهت الوزارة انتقادات لاذعة للجهات الأمنية والعسكرية الاتحادية، معتبرة أن هذه الهجمات تُنفذ "بشكل علني وعلى مرأى ومسمع من الجيش العراقي والقوات الأمنية". وأبدى البيان استغراب الوزارة من عدم وجود أي "موقف جدي أو خطوات عملية" لردع هذه الاعتداءات من قبل ، أو القائد العام للقوات المسلحة، أو .وشددت الوزارة في بيانها على أن قوات البيشمركة تُعد جزءاً أساسياً من المنظومة الدفاعية والأمنية للعراق، وكانت دوماً "صمام أمان" لحماية البلاد، مؤكدة أن محاسبة الجناة ووقف هذه الاعتداءات باتت "ضرورة أمنية عاجلة لا تقبل التأجيل".واختتمت بيانها بالتلويح بالتصعيد، قائلة: "لقد آثرنا دوماً تغليب المصلحة الوطنية وتعاملنا بمنتهى ضبط النفس والمسؤولية، لكننا نؤكد بوضوح أنه في حال استمرار صمت الحكومة الاتحادية وتقاعس مؤسساتها، فإننا سنكون مضطرين لاتخاذ موقفٍ آخر".