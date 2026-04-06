شبكتان للمخدرات في البصرة.. إحداهما كانت تنشط داخل أحد السجون

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "تمكّن بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، من تفكيك شبكتين منظمتين للاتجار بالمخدرات، أسفرتا عن توقيف (45) متهماً خلال عمليات متعاقبة".واضاف انه "في العملية الأولى، تمكن جهازنا من كشف شبكة إجرامية معقدة اتخذت من داخل أحد السجون مكاناً لنشاطها، وضمّت نزلاء وموظفين أمنيين، وبعد التنسيق مع المركز الاستخباري التابع لجهازنا جرى القبض على (23) متهماً منهم وفق قرارات قضائية، وبعد التحقيق معهم وبناءً على إفاداتهم تم القبض على (17) متهماً آخَرين، ليصل العدد الكلي إلى (40) متهماً".وفي العملية الثانية، ذكر الجهاز انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن تفكيك شبكة أخرى وإلقاء القبض على (5) متهمين بالجرم المشهود في قضاء ، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وميزان إلكتروني وأسلحة خفيفة، وذلك وفق أحكام المادة (28) من ".وأكدت انه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".