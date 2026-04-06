الداخلية تعلن عن ضربة موجعة لتجار الموت

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "في ضربة أمنية موجعة لتجار تواصل لشؤون والمؤثرات العقلية ملاحقة ودك أوكار التجار والمروجين حيث تمكن أبطالنا بعملية نوعية استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم نصب كمائن محكمة أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين في محافظتي والمثنى وضبط مواد بلغت ( 800 ألف حبة ) كانت كمية منها معدة للتهريب إلى احدى الدول المجاورة".واضافت ان "هذه الكمية ضبطت مخبأة داخل باص لنقل الركاب"، مشيرة إلى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".