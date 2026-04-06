ماذا فعلت مقاتلة إف-35 أمريكية في أجواء العراق اليوم؟

ووفقا لبيانات منصة "فلايت رادار 24" (Flightradar24)، فقد رُصدت المقاتلة الأمريكية، التي تحمل رمز النداء (F35LNG)، في وقت مبكر من صباح يوم الأحد 5 نسيا 2026، وهي تحلق بالقرب من الحدود العراقية ، حيث صعدت إلى ارتفاع 24 ألف قدم قبل أن تختفي فجأة عن شاشات الرادار بعد تفعيل رمز الطوارئ.يُذكر أن "7700" هو رمز دولي موحد يُستخدم للإشارة إلى وجود جوية عامة، وقد يُفعّل في حالات متنوعة تشمل الأعطال الميكانيكية الطارئة، أو مشاكل إمدادات الوقود، أو أي تهديد آخر لسلامة الطائرة وطاقمها.وتباينت التكهنات الأولية حول أسباب تفعيل رمز الطوارئ؛ حيث رجّح بعض المراقبين احتمال تعرض المقاتلة لأضرار نتيجة التوترات العسكرية المستمرة في المنطقة، بينما اعتبر آخرون أن الأمر قد يكون مرتبطاً بعطل فني روتيني.وفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية أن (سنتكوم) لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة أو مصير الطائرة وطاقمها.وتأتي هذه الحادثة في ظل تصعيد عسكري وأمني ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من العمليات الجوية والردود المتبادلة بين القوى الإقليمية والدولية. وقد سبق أن أُجبرت مقاتلة إف-35 أمريكية على الهبوط الاضطراري في قاعدة إقليمية في مارس 2026، بعد تنفيذها مهمة قتالية فوق ، وفق ما أكدته الأمريكية آنذاك.ماذا يعني رمز 7700؟* 7700: رمز طوارئ عام يشير إلى أن الطائرة تواجه مشكلة تهدد سلامتها.* 7600: رمز يشير إلى فقدان الاتصال اللاسلكي.* 7500: رمز يشير إلى حالة اختطاف.وعادة ما تتجنب الطائرات العسكرية بث بياناتها الملاحية علنا عبر منصات مثل "فلايت رادار 24"، إلا في حالات استثنائية أو عند تفعيل أنظمة الطوارئ، مما يجعل رصد مثل هذه الحوادث مؤشراً على جدية الموقف.