الحشد الشعبي: استشهاد مقاتل بعدوان استهدف اللواء 45 في القائم بالأنبار

وذكر بيان للهيئة تابعته ، أنه "في تمام الساعة 04:00 من فجر اليوم الثلاثاء، تعرّض اللواء 45 ضمن قاطع عمليات الجزيرة في إلى عدوان صهيو-أميركي غادر في قضاء القائم بمحافظة ".واضاف أن "العدوان الغادر أسفر عن استشهاد أحد مجاهدي اللواء 45 في الحشد الشعبي".وأكد أن "قوات الحشد الشعبي تواصل أداء مهامها الأمنية بثبات، مؤكدة "جاهزيتها العالية واستمرارها في حفظ الأمن والاستقرار، رغم الاعتداءات الغادرة التي تطال مواقعها".