الحشد يعلن تدمير شبكة أنفاق لارهابيي داعش في كركوك

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، انه "بضربة استباقية دقيقة أطاحت قوة العمليات الخاصة التابعة لقسم الاستخبارات (فوج القوات الخاصة/ أمانة سر العام) في ، بشبكة من الأوكار الإرهابية في عملية نوعية انطلقت مع أولى ساعات الضياء في ".واوضح البيان انه "وبخطة استخبارية محكمة نفذت عملية اقتحام واسعة ضمن قاطع المسؤولية للفوج استهدفت ممرات وطرق إمداد فلول الإرهابي، حيث حققت القوة أهدافها كاملةً من خلال تطهير 9 أنفاق ومضافات كانت تُستخدم كممرات تسلل سرية لعناصر داعش الإرهابي، كما تم العثور على كميات من العتاد والمخلفات الحربية التي كانت تشكل تهديداً أمنياً".واضاف البيان ان "القوة انهت واجبها بفرض سيطرة ميدانية مطلقة، حيث تم معالجة وتفجير جميع المخلفات الحربية والأنفاق في الموقع".