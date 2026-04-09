قتل واحرقت جثته.. الكشف عن تفاصيل جريمة في منطقة الشعب ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل محترقة داخل مكب للنفايات في ببغداد"، مبينا انه "تم فتح تحقيق وتتبع المراقبة".واضاف ان "المجنى عليه قتل بطعنات سكين داخل منزله ووضعت الجثة داخل حاوية ورميت بالمكب واضرام النار فيها لاخفاء معالم الجريمة"، مشيرا الى ان "التحقيقات أظهرت ان الزوجة وبناته واخته مشتركات بالحادثة واقدمن على هذا الفعل نتيجة خلافات على الارث".وأكد انه "تم اعتقالهن وايداعهن التوقيف".