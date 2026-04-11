النزاهة تضبط 5 موظفين لاستيلائهم على مال للدولة في واسط

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز ان "فريق عملٍ مُؤلّفاً من ملاكات مكتب تحقيق ، انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة ، وتمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والمُراقبة من ضبط رئيس وأعضاء لجنتين في المُديريَّة؛ لقيامهم باختلاس المبالغ الماليَّة المُخصَّصة لشراء مادَّة زيت المُحرّكات، لافتةً إلى الكميَّات التي تمَّ تدوينها بمستند الإدخال تبلغ قرابة (6200) لتر من زيت المُحرَّكات، في حين إنَّ الكميَّات التي تمَّ شراؤها تصل إلى (2000) لتر فقط".وأضافت إنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات معاملات الشراء كافة، وعرضها على شعبة التدقيق الخارجيّ التي بيَّنت وجود نقصٍ بكميَّات زيت المُحرّكات بلغ (4176) لتراً، مُنوّهةً أنَّ عمليَّة الضبط نُفِّذَت وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".وأوضحت أنَّ "قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة في واسط قرَّر مفاتحة المُحافظة لإجراء التحقيق الإداريّ وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة الكوت؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة في القضيَّة".