الأمن الوطني يعتقل شبكتين لتهريب المواد المخدرة وترويجها في بغداد والبصرة

وذكر الجهاز في بيان ورد ، انه "في إطار نهجه الاستباقي لمواجهة تجار ومروّجي المواد المخدرة، نفّذ جهاز العراقي عمليتين أمنيتين منفصلتين في محافظتَي والبصرة، أسفرتا عن تفكيك شبكتين إجراميتين تعمدان إلى ترويج المواد المخدرة وتهريبها، وإلقاء القبض على سبعة متهمين بالجرم المشهود".وتابع، انه "تمكّنت مفارز الجهاز في غرب العاصمة بغداد، من تفكيك شبكة إجرامية وإلقاء القبض على متهمَين اثنين، وذلك عقب جهد استخباري مكثف ومتابعة دقيقة لتحركاتهما أفضت إلى تحديد أنماط نشاطهما المشبوه والإيقاع بهما، وقد اضطلع بتنفيذ هذه العملية الفوجُ التكتيكي في الجهاز.واضاف، انه "نجحت مفارز الجهاز في في تفكيك شبكة مخدرات مؤلفة من خمسة متهمين، كانت تعتمد الأسلوب ذاته، غير أنها اعتمدت طريقة أكثر تطوراً في التهريب، إذ تُقطَّع هذه المواد إلى أجزاء صغيرة يُعاد تهريبها أو ترويجها لاحقاً".