الامن الوطني يكشف عن امر خطير: شباب يغرر بهم للانتماء إلى حزب البعث

وقال المتحدث باسم الجهاز حاكم، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، أن "مجمل الذين تم القبض عليهم بتهمة الانتماء إلى خلال عام كامل وثلاثة أشهر يبلغ 648 متهماً"، مبينا ان "جميعهم احيلوا إلى القضاء العراقي".وأضاف أن "هناك قضية أخرى مهمة جداً، إذ وصلت في الآونة الأخيرة رسائل من جهاز لعدد من الشباب المغرر بهم، بأنهم تحت المراقبة وتحت الرصد"، داعياً هؤلاء الشباب إلى "الابتعاد عن هذه المسارات الخاطئة وعن أي سلوكيات تخالف القانون، والا سيتم محاسبتهم قانونيا".وتابع، ان "شبكة المتهمين بالانتماء إلى حزب البعث ادلت بجملة من الاعترافات، حيث جاري ملاحقة عدد من المنتمين للحزب في داخل البلاد فيما هرب اخرون لخارج البلاد"، لافتا اﻟﻰ ان "التنسيق جار لاعتقالهم من الخارج".