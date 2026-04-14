شرطة الكرخ توضح: لا توجد اشتباكات في الحارثية

وذكرت القيادة في بيان، انه "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن حدوث اشتباك مسلح ضمن منطقة ، ونود أن نوضح أن الحادث كان عرضياً ناجماً عن العبث بالسلاح، ولا توجد أي حالة اشتباك أو تهديد أمني كما تم تداوله".واهابت القيادة "بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين المواطنين".واكدت قيادة شرطة "استمرارها في أداء واجباتها الأمنية بمهنية عالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار العاصمة".