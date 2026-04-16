تفاصيل ما حدث اليوم في منطقة البلديات شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة لم تعرف اسبابها حدثت بين شخصين مخمورين في منطقة البلديات شرقي العاصمة، تطورت الى استخدام السلاح الابيض، ما اسفر عن مقتل احدهم في الحال".واضافت ان "قوة امنية تمكنت من القبض على الشخص الاخر"، مشيرا الى ان "الحديث عن حصول هجوم مسلح غير صحيح".