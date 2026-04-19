بغداد.. تفاصيل ما حدث في "كفاءات الغزالية"

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن مشاجرة اندلعت بين شخصين نتيجة خلاف لم تتضح أسبابه فوراً، سرعان ما تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض (سكين)، حيث أقدم الجاني على توجيه عدة طعنات نافذة إلى الضحية، مما أسفر عن مقتله في الحال متأثراً بإصاباته البليغة.وفور تلقي البلاغ، هرعت قوة أمنية إلى موقع الحادث في منطقة الكفاءات، حيث فرضت طوقاً أمنياً. كما قامت القوة بنقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، وتم التحفظ على أداة الجريمة.وأكد المصدر أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً مع المعتقل لمعرفة الدوافع الحقيقية وملابسات الحادثة، وتم تدوين أقوال شهود العيان تمهيداً لعرض الجاني على القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون.