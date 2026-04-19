بيان رسمي حول حادثة القتل في كفاءات الغزالية وتفاصيل ما حدث

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بتاريخ اليوم في تمام الساعة (2:00) فجراً، ورد إخبار إلى السيطرة المركزية بوقوع حادث مشاجرة ضمن منطقة الغزالية/ الكفاءات، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم شرطة ، والتوجه إلى محل الحادث".واضافت "بعد التحري وجمع المعلومات، تبيّن حصول مشاجرة داخل إحدى الشقق السكنية تطورت لاحقاً إلى اعتداء باستخدام آلة حادة، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص إصابات بليغة أدت إلى وفاته".وتابعت ان "القوات الأمنية تمكنت بجهد ميداني سريع، من إلقاء القبض على جميع الأطراف المتورطة في الحادث وضبط الأداة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإيداعهم التوقيف وفق أحكام القانون".