العراق يفتتح خطوطاً دولية لمكافحة المخدرات ويعلن بالارقام عن احصائية عملياته ضد الآفة

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء ، خلال مؤتمر صحفي تابعته ، إنه "خلال الربع الأول من العام الحالي، تم ضبط 1 طن و307 كغم من المواد المخدرة، فيما صدرت أحكام قضائية بحق 2020 محكوماً ومداناً بينهم 34 متهماً صدر عليهم الحكم بالإعدام و137 صدر عليهم الحكم بالسجن المؤبد و1849 صدرت بحقهم أحكام أخرى"، مبيناً ان "مجموع ما ألقي القبض عليهم خلال العام الحالي بلغ 4260 متهماً".وأضاف: "ألقينا القبض على 193 شبكة بتجارة منها 35 شبكة دولية ورافقها 10 عمليات خارجية في والكويت، ولدينا تعاون مع الدول حول الحد من جريمة المخدرات، حيث افتتحنا 3 نقاط جديدة مع وأستراليا والنيجر ليكون العدد 36 نقطة اتصال دولية مع 36 دولة".وتابع أن "عدد النزلاء الموجودين في المحطات، هو 1806، أما عدد النزلاء الذين دخلوا الى المصحات 8183، فتشافى منهم 6729 متهماً وهو لأول مرة في ".