حكومة إقليم كردستان تنفي وجود “إدارتين” وترد على مزاعم تسلّم أسلحة أمريكية

وقال هوراماني في بيان، إن “بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحات لرئيس حزب سياسي ادعى فيها وجود إدارتين في ، إلى جانب ترويجه لمعلومات مضللة تتعلق بإرسال أسلحة أمريكية”.وأضاف أن “حكومة إقليم هي ثمرة دماء الشهداء ونضال وصمود شعب كوردستان، ورغم المحاولات المستمرة لفرض واقع الإدارتين، فإننا لن نسمح بذلك ولن تنجح هذه المساعي”.وفي ما يتعلق بالأنباء عن تزويد جهة كردية بأسلحة، أوضح هوراماني أن “رئيس الحزب المذكور يحاول التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على أطراف أخرى عبر حملات تضليل إعلامي ممنهجة”، مبيناً أن “الجانب الأمريكي هو الأدرى بالجهة التي تسلمت تلك الأسلحة – إن وجدت – وأن الحقيقة ستنكشف عاجلاً أم آجلاً”.وأشار إلى أن “رئيس الحزب لا يملك الحق في التحدث نيابة عن المؤسسات الرسمية”، مؤكداً أن “تصريحاته العارية عن لن تفلح في إبعاد الشبهات عنه وعن حاشيته”.وختم بالقول إن “لا داعي لتزييف الحقائق أو تضليل الرأي العام في هذا الملف”.