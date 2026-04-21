عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن قوافل الحجاج

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن ، ترأس اللواء الركن رئيس الاركان/قيادتنا وعلى ضوء توصيات اللجنة الامنية العليا المشرفة على تفويج حجاج بيت الله الحرام، مؤتمراً امنياً موسعاً، بحضور عدد من ضباط هيئة الركن في القيادات والاجهزة الامنية العاملة بأمرة قيادة العمليات".واضاف ان "ذلك جاء لمناقشة الخطة الامنية والخدمية الخاصة بتأمين قوافل الحجاج ضمن قاطع المسؤولية معززة بخطة ساندة لتقديم الدعم والخدمات من قبل القطعات الماسكة والجهات ذات الاختصاص (هيئة والعمرة) فضلاً عن تخصيص جهد موازي من مفارز لضمان انسيابية حركة السير المرورية وفك الاختناقات في الطرق التي يسلكها الحجاج".