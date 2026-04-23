الكشف عن جريمة قتل غامضة في ذي قار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "معلومات وردت بوجود جريمة قتل امرأة في دارها بقضاء الاصلاح، حيث وجه قائد شرطة اللواء ق خ نجاح ياسر العابدي بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير المكافحة وضابط اجرام القضاء وضباط التحقيق ومفارز معلومات القسم".وذكرت "خلال وقت قياسي تم تحديد الجاني وبموافقات قضائية تم القاء القبض على المتهم (م.س.م) تولد 2004 والذي اعترف بارتكاب الجريمة"، موضحة ان "اعترافاته تضمنه انه في الساعة السابعة صباحا توجه إلى دار جدته في قضاء الاصلاح وطلب من المجنى عليها مبلغ وقدره خمسة ملايين دينار لاكنها رفضت وقامت بدفعه فقام بقتلها باستخدام الة جارحة وسرقة بندقية كلاشنكوف".واكدت انه "تم تصديق اقواله بالاعتراف قضائيأ واجري له كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاته، حيث قرر توقيفه وفق المادة 406 لإكمال التحقيق اصوليا".