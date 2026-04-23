في بغداد.. حاولت الانتحار الا ان القوات الامنية انقذتها (صورة)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان " أحد منتسبي دورية مركز شرطة المدائن تمكّن من إنقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها في نهر قرب السلام ضمن ".واضافت ان "المنتسب بادر إلى القفز فوراً في النهر وإنقاذها، إذ تمكّن من انتشالها وتقديم الإسعافات الأولية لها"، مشيرة الى انه "تم تسليمها إلى المختص حفاظاً على سلامتها".