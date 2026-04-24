اساء للزائرين الشيعة.. داخلية كردستان تعتقل "عمر جمال"

وذكرت الوزارة في بيان، أن “حرية التعبير والكتابة مكفولة بموجب القوانين النافذة في الإقليم، إلا أن هذه الحرية يجب ألا تتجاوز حدودها بالإساءة إلى أي مكوّن أو الإخلال بالسلم المجتمعي”.وأضافت، أن “ ألقت القبض على المتهم بأمر قضائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأطر المعتمدة”.وأكدت الوزارة التزامها “بحماية التعايش والسلم ، ومحاسبة كل من يتجاوز على الثوابت المجتمعية أو يثير الكراهية”.