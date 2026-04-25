بعد هروبه إلى محافظة مجاورة.. شرطة الرصافة تعتقل متهماً بقتل زوجته

وذكرت القيادة في بيان، أن “مفارز قسم شرطة الثالث، وبالاشتراك مع الفوج التكتيكي ودوريات نجدة الصدر (3)، تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل زوجته، بعد هروبه خارج المنطقة”.وأضافت، أن “عملية القبض جاءت عقب ورود معلومات تفيد بوفاة المجنى عليها متأثرة بإصابات في الرأس وكدمات متفرقة”، مشيرة إلى أن “التحقيقات الأولية أظهرت أن زوجها هو من ارتكب الجريمة نتيجة خلافات عائلية”.وأوضحت، أنه “تم على الفور تشكيل فريق عمل لتعقب المتهم، حيث جرى تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه بوقت قياسي”.وأكدت القيادة، أنه “تم إيداع المتهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.