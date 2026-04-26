القبض على افراد عصابة "التكتك" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ان "مفارز إجرام تمكنت القبض على ثلاثة متهمين مختصين بسرقة دراجات نوع (تكتك)، وذلك بعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة".واضافت ان "التحقيقات الأولية اظهرت اعتراف المتهمين باشتراكهم مع آخرين من سكنة بعض المحافظات، حيث يقومون بشراء الدراجات المسروقة وتهريبها إلى خارج العاصمة"، موضحة انه "على ضوء هذه المعلومات، تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد أبرز المتهمين أثناء حضوره لغرض شراء دراجة مسروقة، ليتم إلقاء القبض على بقية أفراد المجموعة بالكامل والمتكونة من (٩) أشخاص".واكدت انه "تم ايداعهم التوقيف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".