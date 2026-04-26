عملية مشتركة مع سوريا.. العراق يعلن ضبط 1.7 مليون حبة مخدرة والإطاحة بـ4 متهمين

وذكرت المديرية في بيان، أنه “بعملية نوعية وبالتنسيق المشترك مع في الجمهورية العربية السورية، تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على أربعة متهمين”.وأضافت أن “العملية أسفرت عن ضبط (1,730,000) مليون وسبعمائة وثلاثين ألف حبة مخدرة”، مشيرةً إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون”.