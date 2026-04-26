اعتداء "وحشي" على رجل مرور في بغداد.. والقبض على الجاني خلال وقت قياسي

وذكرت القيادة في بيان، أن “أحد رجال المرور تعرّض إلى اعتداء وحشي أثناء تأديته واجبه في تقاطع 14 رمضان، حيث أقدم المتهم على الاعتداء عليه وتمزيق ملابسه الرسمية، في تصرّف يُعد إساءة مباشرة لهيبة الدولة وتجاوزاً خطيراً على القانون”.وأضافت أن “المتهم لم يكتفِ بذلك، بل اعتدى أيضاً على المفرزة القابضة من مفارز النجدة أثناء تنفيذ واجبها في إلقاء القبض عليه، في محاولة لعرقلة عمل الأجهزة الأمنية”.وأشارت إلى أن “مفارز نجدة الكرخ/ قاطع تمكنت، بمتابعة ميدانية سريعة، من إلقاء القبض على المتهم بوقت قياسي، حيث جرى تسليمه إلى إجرام المنصور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.وأكدت القيادة أن “أي اعتداء على رجال المرور أو يُعد اعتداءً على الدولة ومؤسساتها، ولن يتم التساهل مع هكذا أفعال”، داعية المواطنين إلى “التعاون مع القوات الأمنية واحترام رجل المرور لدوره في تعزيز الأمن والاستقرار”.