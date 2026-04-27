شرطة الكرخ تعتقل متهماً يُلقب بـ”زورو” بعد اعتدائه على مواطن داخل محطة وقود

وذكرت القيادة في بيان، أن “مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام شخص يُلقب بـ(زورو) بالتجاوز على مواطن أثناء وقوفه لتزويد الوقود، من خلال والشتم والتصرف بصورة غير لائقة”.وأضافت أن “قائد شرطة وجّه على الفور بتشكيل فريق عمل مختص من قسم شرطة ، حيث باشرت القوة بإجراءاتها التحقيقية وجمع المعلومات”، مبينةً أن “الجهود أسفرت خلال وقت قياسي عن تحديد مكان تواجد المتهم وإلقاء القبض عليه”.وأكدت القيادة أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وفق القانون”، مشددةً على أن “ مستمرة بمتابعة مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول التجاوز على المواطنين أو الإخلال بالنظام العام”.