اعتقال أحد أخطر المطلوبين في ذي قار

وذكرت الوزارة في بيان، أن “شرطة ، بالتعاون مع مديرية الاستخبارات وقطعات من ، تمكنت من تنفيذ عملية أمنية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن اعتقال متهم خطر جداً”.وأضافت، أن “المتهم مطلوب وفق المادة (4 إرهاب)، ومتورط في قضايا خطف وقتل وتسليب وجرائم متعددة أخرى”، مبينة أنه “صادر بحقه حكم إعدام غيابي ويعد من أبرز المطلوبين في المحافظة”.وأكدت الوزارة استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وتقديمها إلى القضاء، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.