بغداد.. إحباط تهريب مشروبات كحولية داخل عجلة محمّلة بالخضروات واعتقال السائق

وذكرت القيادة في بيان، أن العملية جاءت بعد اشتباه دوريات النجدة بالعجلة أثناء مرورها ضمن قاطع المسؤولية، ليتم تفتيشها والعثور على المشروبات الكحولية مخفية بطريقة احترافية.وأضافت أنه تم على الفور ضبط العجلة وإلقاء القبض على سائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً، تمهيداً لعرضه على القضاء.وأكدت القيادة استمرار جهودها في ملاحقة محاولات التهريب والحد من الأنشطة المخالفة للقانون داخل العاصمة .