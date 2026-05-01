شرطة الكرخ تعتقل مطلق النار الاستعراضي بعد انتشار فيديو

وذكرت القيادة في بيان، أن قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد وجّه بتشكيل فريق عمل مختص من قسم شرطة المحمودية/ مركز شرطة الجنوبي، لمتابعة الحادث والتحقق من تفاصيله.وأضافت أن الفريق الأمني تمكن، بعد جهود مكثفة، من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، حيث تم إلقاء القبض عليه بوقت قياسي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء.وأكدت القيادة استمرارها في ملاحقة كل من يحاول الإخلال بالأمن أو تعريض حياة المواطنين للخطر، مشددة على عدم التهاون مع مثل هذه الحالات.