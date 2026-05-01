كربلاء .. استشهاد مقاتل وإصابة اثنين بانفجار عبوة من مخلفات حربية



أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار عبوة من مخلفات حربية استهدف مقاتلين من لواء 37 صفين في ، قرب منطقة المزارع في قضاء غرب .



وقال المصدر للسومرية نيوز، إن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد المقاتلين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.



وأضاف أن القوات الأمنية فرضت طوقاً في محيط الحادث، وبدأت إجراءات تفتيش وتحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.