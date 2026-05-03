تفكيك عصابة "الرعب" وسجن أفرادها 15 عاماً في بغداد

وذكرت قيادة شرطة في بيان، انه في إنجاز أمني يعكس الجهود المتواصلة في ملاحقة الجريمة المنظمة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن لمدة (15) سنة بحق عصابة إجرامية مكوّنة من ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات تسليب استهدفت ثلاث دور سكنية ضمن قاطع قسم الشعلة لمكافحة الإجرام.وجاء الحكم بعد استكمال الإجراءات التحقيقية وجمع الأدلة الكافية التي أثبتت تورط المتهمين بتهديد المواطنين باستخدام السلاح وسرقة ممتلكاتهم، من خلال تنفيذ عملياتهم بأسلوب إجرامي منظم أثار الخوف بين الأهالي، بحسب البيان.وأكدت مديرية مكافحة إجرام الكرخ استمرارها في ملاحقة العصابات الخارجة عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. كما دعت المواطنين إلى التعاون مع والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر الجهات المختصة، دعماً للجهود المبذولة في فرض الأمن