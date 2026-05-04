حقيقة الانفجار الذي وقع في ديالى اليوم

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "على خلفية ما تم تداوله بشأن وقوع انفجار في منطقة دحيلة، وجّه قائد شرطة اللواء الركن الحقوقي فور تلقي المعلومات، بتشكيل فريق عمل أمني مختص، ضم مفارز من قسم شرطة هبهب والاستخبارات وقسم المتفجرات، للتحقق الفوري من ملابسات الحادث".واضافت "بعد الكشف الموقعي وجمع الأدلة، تبيّن أن سبب الانفجار هو رمانة يدوية كانت داخل عجلة نوع (كيا بستا باص)، مع العثور على رمانة أخرى غير منفجرة داخلها، كما تبيّن أن العجلة كانت متوقفة أمام دار صاحبها، الذي أُصيب وقت الحادث، وأنه كان بحوزته الرمانتان".وبينت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموضوع وفق السياقات الأصولية"، داعية "جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، لا سيما الأمنية منها، وعدم تداول أي معلومات قبل التأكد من مصادرها الرسمية، حفاظاً على الأمن والاستقرار ومنعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين".