حادثة جسر ديالى: مقتل مسلح مجهول الهوية إثر اشتباك داخل منزل سكني

وحسب المعلومات الأولية، فإن شخصاً مجهول الهوية يحمل سلاحاً نارية من نوع "مسدس" أقدم على الدخول إلى أحد المنازل في المنطقة المذكورة. وفوجئ سكان الدار بوجود الغريب المسلح داخل حرم منزلهم، مما أدى إلى اندلاع مشاجرة فورية.وتشير التحقيقات إلى أن ابن صاحب الدار هو من تصدى للمسلح المجهول؛ حيث دخل معه في عراك جسدي تمكن خلاله من انتزاع المسدس من يد المهاجم. وعقب السيطرة على السلاح، قام ابن صاحب الدار بإطلاق النار على الشخص المجهول، مما أسفر عن مقتله في الحال.وفور تلقي البلاغ، سارعت القوات الأمنية إلى موقع الحادث قامت بالتحفظ على ابن صاحب الدار الذي أطلق النار، لاستكمال الإجراءات القانونية. كما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادثة، والدوافع التي أدت لاقتحام المسلح للمنزل، فضلاً عن التأكد من هوية القتيل.