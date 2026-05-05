احرقوا النفايات.. القبض على 25 شخصا في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الحرق العشوائي، تمكنت قطعاتنا الامنية من القاء القبض على (25) مخالفاً اقدموا على حرق "نفايات الطمر الصحي" بصورة غير شرعية في منطقتي "النهروان والنباعي" بجانبي ".واضافت ان "ذلك جاء ضمن الاجراءات التي تتخذها قيادة العمليات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".