الكشف عن طبيعة دوي الانفجار الذي سمع في احدى مناطق بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء، عن طبيعة دوي الانفجار الذي سمع في ببغداد.

وقال المصدر لـ ، ان "صوت الانفجار الذي سمع في شمال العاصمة عبارة عن تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية".