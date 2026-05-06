ضبط وإتلاف نحو 40 ألف نبتة داتورا مخدرة في أراضٍ زراعية ببغداد



أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن قوة أمنية تمكنت من ضبط أراضٍ زراعية بمساحة (5/4/4) دونم تحتوي على نبتة الداتورا المخدرة.



وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن القوة قامت بإتلاف نحو 40 ألف نبتة من هذا النوع عبر الحرق، دون تسجيل أي حوادث تُذكر.



وأشار إلى أن نبتة الداتورا قد تنمو بشكل طبيعي في بعض المناطق، ولا يُشترط أن تكون مزروعة بشكل متعمد.