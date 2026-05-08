إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في هيت غربي الأنبار

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن “عبوة ناسفة انفجرت في قضاء هيت غربي ، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح مختلفة”.وأضاف أن “القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".