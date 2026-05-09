الاسايش تعلن القبض على اشخاص حاولوا اعتراض حافلة سياحية في مدينة كلار

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "مديرية آسايش كرميان قامت بإلقاء القبض على المتهمين في حادثة ليلة أمس بمدينة ".واضافت انه "بعد جمع المعلومات والمتابعة الدقيقة، تمكننا في وقت قياسي من إلقاء القبض على المتهمين الذين كانوا يستقلون دراجات نارية وتسببوا في مضايقة حافلة سياحية في مدينة كلار، وتمت إحالتهم إلى القضاء وفق المادة (495) من قانون العقوبات العراقي".واكدت ان "المتهمين موقوفون حالياً، والتحقيقات في قضاياهم لا تزال مستمرة".