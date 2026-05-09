القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز مكافحة إجرام تمكنت بالاشتراك مع مفارز مركز شرطة أكد، من القبض على متهم أقدم على تسليب دراجة نوع (تكتك) ضمن منطقة الاستكشافات، وذلك بعد ورود إخبار من مديرية الاستجابة والسيطرة (911).وأضافت انه بعد متابعة ميدانية دقيقة، تم العثور على الدراجة ضمن منطقة ، فيما أسفرت الجهود عن إلقاء القبض على المتهم الملقب بـ(علي طن)، وهو من أرباب السوابق ومطلوب بعدة قضايا جنائية، بينها قضايا تسليب وسرقة وتجارة مواد مخدرة. وتم إيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.