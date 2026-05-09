اعتقال إرهابي شمالي بغداد

وذكرت المديرية في بيان، أن “العملية جاءت وفق توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية الهادفة إلى استئصال المطلوبين بقضايا الإرهاب، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة”.وأضافت، أن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في والأمن التابع لفرقة المشاة السادسة، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابي شمالي بغداد”.وأشارت إلى أن “المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب”، مبينة أنه “جرى تسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه”.