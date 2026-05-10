تطورات بقضية القوة العسكرية في صحراء النجف: أميركا أعلمت الحكومة بعدم الاقتراب

ونقلت الحدث عن المصدر قوله "خلال حرب تم رصد تواجد عسكري "مجهول" في غرب "، مبيننا ان "العراق لم يتمكن من تحديد هوية القوة التي تواجدت في صحراء ".واضاف ان "أميركا أعلمت بضرورة عدم الاقتراب من صحراء النجف لأسباب أمنية"، لافتا الى ان "القوات العراقية استطلعت لاحقا صحراء النجف ولم تعثر على أي قاعدة أو تواجد عسكري".ورجح المصدر ان "عملية إنزال جوي مؤقت جرت خلال الحرب في منطقة صحراء النجف".