خلية الاعلام الامني توضح تفاصيل الانزال في صحراء العراق

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان ورد لـ ، ان "بعض وسائل الإعلام تناولت خبر انزال بصحراء شرق والنجف"، مبينا ان "الموضوع يتعلق بحادثة حصلت في الخامس من اذار الماضي".واضاف ان "قوة امنية عراقية ذهبت الى مكان الانزال واشتبكت مع قوة مجهولة غير مرخصة مدعومة بغطاء جوي"، مشيرا اﻟﻰ انه "اثر ذلك الاشتباك تم تسجيل شهيد و2 من القوات الامنية".وبين انه "بعد ذلك استمر تواجد القوات الامنية في هذه المناطق والمناطق الاخرى"، لاف اﻟﻰ ان "القوة التي اشتبكت كانت بقيادة عمليات كربلاء والنجف ".وتابع ان "القطاع قامت بتفتيش كل مناطق العمليات وفي المناطق الصحراوية دون استثناء، لم تجدد اي قوة غير مرخصة خلال شهري نيسان وايار"، موضحا ان "القوات الأمنية مستمرة في واجباتها ولا يوجد اي شي باي منطقة من مناطق ".