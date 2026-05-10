الاطاحة بسارق هواتف في بغداد

وذكر بيان للقيادة، "تمكنت مفارز قاطع نجدة التابعة إلى قيادة شرطة من إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة أجهزة هواتف محمولة من عدة أماكن ومحال تجارية ضمن مناطق متفرقة، بعد تكرار حوادث السرقة وتوفر معلومات دقيقة عن تحركاته".واضاف البيان، انه "على الفور، تم تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم أسفر عن تحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود، حيث جرى تسليمه إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".