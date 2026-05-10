الداخلية تنفي هروب محكوم في صلاح الدين

نفت ، مساء الأحد، هروب محكوم في .

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً حول "هروب محكوم" من مركز شرطة الحجاج في ، وفي الوقت الذي نؤكد فيه أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، نوضح أن ما تم تداوله عارٍ عن تماماً".

وأضاف البيان أن "الشخص المذكور كان موقوفاً على ذمة قضية منظورة أمام ، وقد تم شموله بقانون بموجب القرار ذي العدد ٨٥ في ٢٠٢٦/٥/١٠ والصادر من وأُطلق سراحه أصولياً بعد استكمال الإجراءات القانونية والرسمية كافة، ولا توجد أي حالة هروب كما أُشيع".



ودعا بيان الداخلية الى "توخي الدقة وعدم نشر الأخبار غير الموثقة لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام".