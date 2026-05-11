ضبط أكثر من 81 ألف حبة مخدرة في الأنبار

وذكرت المديرية في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير الاستخبارات العسكرية والتي أكدت القضاء على آفة وإلقاء القبض على التجار والمروجين والمهربين لتلك المواد وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل والأمن في فرقة المشاة الخامسة التابعة للمديرية، تمكنت مفارز الاستخبارات من السيطرة على أكثر من 81 ألف حبة مخدرة في كانت معدة للتهريب والترويج مع جهاز تتبع GPS".وتابعت، أنه "تم التعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعمول بها".