اغلاق معامل اضرت بيئة بغداد

وذكر بيان للقيادة، أنه "بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لواجبات (241285) في متابعة وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) وغلق غير المجازة، بالإشتراك مع مفارز ، (الدوائر البلدية)، تمكنت قطعاتنا الأمنية، من غلق أربعة لتدوير المواد البلاستيكية مخالفة للضوابط البيئية وتسبب التلوث البيئي".واضاف البيان، ان "ذلك ضمن (قضاء الزوراء) شرقي العاصمة ".