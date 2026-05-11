العمليات المشتركة تنفي وجود قواعد غير مصرح بها على الأراضي العراقية

نفت ، الاثنين، وجود قواعد غير مصرح بها على الأراضي العراقية.

وجاء في بيان للقيادة، "نتابع باهتمام كبير ما يتم تداوله من تصريحات وأخبار بشأن وجود قواعد وقوات غير مصرح بها على الأراضي العراقية، وتحديداً في شرق والنجف، وسبق أن أكدنا أن الأمر يتعلق بحادثة وقعت بتاريخ 5/3/2026، حيث تحركت قوة أمنية عراقية من وكذلك من ، واشتبكت مع مفارز مجهولة غير مرخص بها مسنودة بطائرات في ذلك الوقت، مما أدى إلى استشهاد مقاتل من القوات الأمنية العراقية وإصابة اثنين آخرين بجروح وإعطاب عجلة".

وأضاف البيان "كان هناك إصرار وعزيمة من قطعاتنا الأمنية الشجاعة على الوصول إلى هذه المنطقة ومحيطها، والاستمرار بالضغط والتواجد فيها، مما اضطر المفارز غير المصرح بها إلى المغادرة والانسحاب مستفيدة من الغطاء الجوي لها".

ولفت البيان الى أن "قطعاتنا الأمنية وقياداتها المختلفة، وبإيعاز وتخطيط من ، مستمرة بتفتيش جميع القواطع، وخاصة في المناطق الصحراوية، وبشكل دوري وصولاً إلى الحدود الدولية مع جميع دول الجوار"، مضيفا أن "هناك تقارير للواجبات أعلاه مصادقة من جميع القادة الأمنيين تؤكد عدم وجود أي قواعد أو قوات غير مصرح بها طيلة الفترة الماضية منذ التاريخ آنف الذكر ولغاية هذا اليوم".

وتابع أن "البعض يحاول استغلال هذه الحادثة سياسياً، وهناك مزايدات في التصريحات دون معرفة الحقائق، وجميع هذه التصريحات تسيء إلى سمعة وقياداته الأمنية التي تؤكد، بل تجزم، بعدم وجود أي قوة أو قواعد غير مصرح بها في الوقت الحالي على الأراضي العراقية، وهناك جهد كبير تقوم به قطعاتنا الأمنية من خلال عمليات التفتيش ضمن جميع قواطع المسؤولية".

وأكدت القيادة في بيانها أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول نشر معلومات مضللة أو شائعات مغرضة ترسل رسائل سلبية عن سيادة العراق وهيبته وتضحيات مؤسساته الأمنية".