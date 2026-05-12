في بغداد.. القبض على مجرمين خطرين بعد تعقبهم لمدة (7) ايام

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على امر قائد شرطةاللواء علي صالح، وبعد جهد استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز مركز شرطة الفضيلية، وبالتنسيق مع خلية الاستخبارية، من تنفيذ أمر قبض بحق ثلاثة متهمين مطلوبين عن جرائم (قتل) و(دكات عشائرية) وفق أحكام المادة (406) ق.ع و(4/إرهاب)".واضافت ان "المتهمين كانوا قد غادروا قاطع مسؤولية قيادة شرطة بغداد الرصافة، متخفين في إحدى مناطق ، ظناً منهم بإمكانية الإفلات من الملاحقة القانونية، إلا أن المتابعة الاستخبارية الدقيقة وتعقب تحركاتهم أسفرت عن تحديد أماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم"، لافتة الى انه "تم ايداعهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".