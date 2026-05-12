الأمن الوطني يعلن إدخال منظومة "الطائرة المسيّرة" لدعم الرصد

وقال الجهاز في بيان، "في إطار تطوير القدرات التقنية والاستخبارية، نُعلن إدخال منظومة الطائرة المسيّرة متعددة المهام (SARA 1) لدعم الرصد والمعالجة الأمنية الميدانية".

وتتمتع الطائرة وفق البيان "بأنظمة مراقبة ورؤية متقدمة تعمل ليلاً ونهاراً وفي مختلف الظروف، مع قدرة عالية على المناورة والاستجابة السريعة".



وأضاف البيان "قد خضعت لاستخدامات ميدانية مباشرة وأثبتت كفاءتها وموثوقيتها في تنفيذ المهام الأمنية بدقة وثبات"، مردفا "خطوة تعزز السيطرة الميدانية وتواكب التحديات الأمنية بأساليب تقنيةٍ حديثة".