في البصرة.. فض نزاع مسلح واعتقال عدد من متسببيه

أعلنت شرطة ، الأربعاء، عن فض نزاع مسلح واعتقال عدد من متسببيه.

وقالت الشرطة في بيان، "بعد ورود إخبار عن وقوع نزاع مسلح في منطقة ابي صخير على خلفية قتل (غسل عار) انتقل الخلاف إلى نزاع مسلح في منطقة الداودية واستخدام السلاح".

وأضاف البيان "بتوجيه وإشراف ميداني من قبل قائد شرطة اللواء ، توجهت على الفور قوة من أفواج الطوارئ وقسم شرطة المعقل إلى محل الحادث، وتمكنت القوة من فرض السيطرة وفض النزاع، وإلقاء القبض على (17) متهما من طرفي النزاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".